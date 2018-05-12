نقيب المحامين بالعراق: بصمة الإبهام بجهاز التحقق تعيق تصويت الناخبين

نقيب المحامين بالعراق: بصمة الإبهام بجهاز التحقق تعيق تصويت الناخبينالسبت، 12 مايو 2018 12:21 م
الانتخابات العراقية
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قالت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، إن بصمة الإبهام فى جهاز التحقق تعيق الكثير من الناخبين من التصويت رغم تحديث بطاقاتهم، مؤكدة تسجيل العديد من الخروقات فى المراكز الانتخابية فى بغداد والمحافظات، مشيرة إلى أن نقابة المحامين سترفع الخروقات إلى المفوضية العليا للانتخابات العراقية.
وأكدت أحلام اللامى فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، وجود مراكز فى بغداد والمحافظات تروج لقوائم ومرشحين وبشكل علنى، مشيرة لوجود مراكز لم تفتح فى الوقت المحدد بسبب أعطال كثيرة فى أجهزة الاقتراع.
وأشارت أحلام اللامى لوجود مراكز لا توجه فيها تفتيش نساء، موضحة أنه لم يسمح للنساء بالدخول والإدلاء بأصواتهم.
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