مكتبة مصر العامة بالكرنك تعد برنامج الأنشطة خلال شهر رمضان المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

أعدت المكتبة برنامج متنوع للأنشطة ، وورش العمل والندوات التوعوية التى تستهدف المرأة و الطفل والشباب، وذلك فى إطار إستعدادات مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك.

وأوضح محمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بالمحافظة ، أنه تم التنسيق مع عدة جهات لإقامة أنشطة ثقافية من خلال نادى المرأة تتمثل فى ندوات تثقيفية ودينية ، وكذلك تم وضع برنامج للأنشطة الرمضانية التى تستهدف زرع القيم و السلوكيات الصحيحة فى الأطفال وتعريفهم بأهم ركائز الدين الأسلامى .

وتقيم مكتبة مصر العامة خلال الأسبوع الحالى ورشة "أصنع فانوسك بنفسك" لتعليم الأطفال طرق صنع فانوس رمضان بأقل التكاليف وأبسط الخامات ، كما تقيم المكتبة ورشة للأطفال عن قيمة الوقت وأدارته يوم الأثنين الموافق 14 من مايو الجارى .

وأضاف مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، أنه طوال شهر رمضان بالتنسيق مع الصالون الثقافى سيتم تنظيم لقاءان كل أسبوع أحدهم خاص بالمرأة وقضاياها والأخر للرجال ، كما سينظم نادى المرأة والطفل لقاء أسبوعى خارج المكتبة سيكون بالقرى والنجوع المختلفة للتدريب على الحرف والدورات التأهيلية ، إلى جانب الدورات التى سينظمها نادى المرأة والطفل داخل قاعات المكتبة .