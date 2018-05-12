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مقرب لسيف الإسلام القذافى: لن أجلس مع أصحاب الفكر الإرهابى والإخوانى فى داكار

السبت، 12 مايو 2018 10:29 م
مقرب لسيف الإسلام القذافى: لن أجلس مع أصحاب الفكر الإرهابى والإخوانى فى داكار سيف الاسلام القذافي
كتب أحمد جمعة
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قال العقيد العجمى العتيرى المسئول السابق عن سجن سيف الإسلام القذافى إنه تلقى رسميا لحضور مؤتمر داكار من أجل مناقشة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، مؤكدا أنه اشترط لحضوره بالاطلاع على قائمة أسماء الحضور وعلى ضوئها سيقرر الحضور من عدمه.

 

وأكد العجمى العتيرى أنه رفض الحضور فى المؤتمر والجلوس مع من هم مازالوا سبب دمار وخراب ليبيا مع من يحملون الفكر المتطرف الإرهابى والإخوانى الدين مازالوا داعمين للإرهاب والتطرف وتحت وصاية دول إرهابية، مؤكدا انه لن يجلس مع من نهب خيرات وثروات البلاد وحولها للخارج، موضحا أنه لن يجلس مع خرجى قندهار وتاربورا، مضيفا: "لن نجلس مع من افتى مفتهيم من لم يشكر قطر أقل من الكلب عفاكم الله.. نحن دعاة سلام وصلح وبناء.

 

نحن أصحاب مبادئ وقيم ووطنية ونحن لن نرفض الحوار والنقاش والجلوس لصالح الوطن ولكن مع من ؟."

 

وأشار إلى أنه اشترط فى الجلوس مع المدعوين أن تكون حسن النية، والاعتراف بالخطأ والرجوع عنه، والاعتراف بمجلس النواب الليبى وما صدر عنه من قرارات بما فى ذلك قانون العفو العام وتطبيقه، ونبد الارهاب والتبرى من الدول الداعمة له، والإفراج عن جميع المخطوفين وخاصة رموز النظام السابق، وحل جميع المليشيات المسلحة وتسليم اسلحتها للجيش الليبى، والافصاح عن جثامين الشهيد معمر القدافى ورفيقيه وتسليمهم، وإرجاع جميع الاموال الليبية المنهوبة من طرفهم إلى خزينة الدولة، وتقديم من قام بتدمير مرافق ومؤسسات الدولة إلى القانون فيما بعد، مضيفا: "أنا عن الأخوة الأحرار الدين حضروا ولا لوم عليهم لأنهم استدرجوا بدون علمهم للحاضرين الآخرين وكان عليهم الانسحاب ومقاطعة المؤتمر المشبوه".


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