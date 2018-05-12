مفوضية الانتخابات العراقية: لا توجد ضغوطات على الناخبين للتصويت لجهة معينة

بغداد (أ ش أ)

أكد مدير إعلام المفوضية العليا للانتخابات العراقية صلاح نعيم عبد الله أن ما نشرته إحدى وسائل الإعلام بشأن وجود عناصر غير منضبطة تعمل بالضغط على الناخبين من أجل انتخاب جهة معينة، هى أنباء عارية عن الصحة.

وأوضح عبد الله - وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن الجهات الأمنية المنتشرة لحماية جميع المراكز تمنع أى حالة من هذا القبيل، داعيا وسائل الإعلام إلى الدقة فى نشر الأخبار والابتعاد عن التهويل مع التأكد من المعلومات قبل نشرها.

وفى سياق متصل، أكد مدير عام مفوضية الانتخابات فى محافظة ميسان جعفر كاظم أن الانتخابات فى المحافظة تسير بانسايبة عالية، مشيرا إلى عدم وجود ضغوطات على الناخبين.

وقال كاظم "إن عملية الاقتراع لم تشهد وجود ضغوطات على الناخبين، وأن جميع أجهزة التصويت تعمل بعد استبدال العاطل منها فى بداية الاقتراع، فضلا عن وجود عدد من الأجهزة الاحتياط وانتشار فرق الصيانة لمعالجة أى خلل يحدث".

وكانت قد بدأت صباح اليوم عملية الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقى لعام 2018، فيما وجه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى برفع الحظر عن المركبات من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين لغرض التصويت.