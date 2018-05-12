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السبت، 12 مايو 2018 03:57 م
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مظاهرات عمالية فى لندن لمطالبة الحكومة إنهاء سياسات التقشف

السبت، 12 مايو 2018 03:58 م
مظاهرات عمالية فى لندن لمطالبة الحكومة إنهاء سياسات التقشف مظاهرات بريطانيا
كتب محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)
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تظاهر عدد من العمال فى لندن اليوم السبت، ضد نظام الخصخصة داعين إلى صفقة جديدة للعاملين فى وسط لندن.

ودعت نقابات العمال للمطالبة إنهاء سياسات الحكومة التقشفية وحقوق أفضل للجميع فى مكان العمل.

وكان جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطانى أعلن فى وقت محدود الترشح لزعامة حزب العمال وخلط الأوراق مجددا فى الحزب الذى عانى فى الانتخابات الماضية والتى سبقتها، وبعد أن كان السباق منحصرا بين أندى بورنام ويفيت كوبر حول زعامة الحزب.

وأصبح كوربين المرشح الأقوى بنيله 78 % من الأصوات بحسب استطلاعات الرأى، وهى نسبة لم يستطع أيا من السياسيين سواء من حزبى العمال أو المحافظين الحصول عليها عند إعلان ترشحهما لرئاسة أحزابهم.

 

 


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