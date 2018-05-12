مصادر بالمفوضية العراقية: نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية قاربت 32 %

كتب إبراهيم حسان

أعلنت مصادر بالمفوضية العراقية، عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية العراقية قاربت نحو 32 %، وفثق ما ذكرت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت مفوضية الانتخابات فى العراق قد أعلنت إغلاق باب الاقتراع فى الانتخابات التشريعية التى انطلقت فى السابعة صباح اليوم السبت، مؤكدة أن نتائج الانتخابات ستعلن بعد 3 أيام من انتهاء عملية التصويت فى الانتخابات.