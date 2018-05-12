مسئول عراقى: إصابة عنصرين أمنيين جراء سقوط قذائف هاون فى بعقوبة

بغداد (أ ش أ)

أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى اليوم السبت، إصابة عنصرين أمنيين جراء سقوط قذائف هاون على مركز ناحية أبى صيدا شمال شرق ب‍عقوبة مركز محافظة ديالى العراقية .

وقال العزاوى ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن "أربع قذائف هاون سقطت بشكل عشوائى على مركز ناحية ابى صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن إصابة اثنين من العناصر الأمنية التى تقوم بدعم خطة أمن الانتخابات"، مضيفا أن القذائف انطلقت من منطقة شيخى المحاذية لناحية أبى صيدا.

يذكر أن رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى صادق الحسينى أعلن صباح اليوم السبت، عن مقتل إرهابيين حاولا استهداف مركز انتخابى فى ب‍عقوبة.