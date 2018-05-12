مسئول عراقى: إصابة عنصرين أمنيين جراء سقوط قذائف هاون فى بعقوبة

مسئول عراقى: إصابة عنصرين أمنيين جراء سقوط قذائف هاون فى بعقوبةالسبت، 12 مايو 2018 10:14 ص
القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى اليوم السبت، إصابة عنصرين أمنيين جراء سقوط قذائف هاون على مركز ناحية أبى صيدا شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى العراقية .
وقال العزاوى ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن "أربع قذائف هاون سقطت بشكل عشوائى على مركز ناحية ابى صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن إصابة اثنين من العناصر الأمنية التى تقوم بدعم خطة أمن الانتخابات"، مضيفا أن القذائف انطلقت من منطقة شيخى المحاذية لناحية أبى صيدا.
يذكر أن رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى صادق الحسينى أعلن صباح اليوم السبت، عن مقتل إرهابيين حاولا استهداف مركز انتخابى فى بعقوبة.
إضافة تعليق
تحريك أسعار تذاكر المترو طوق نجاة لإنقاذ المرفق من التوقف.. رئيس المترو: الزيادات لتحسين الخدمة وشراء قطع غيار وقطارات جديدة.. ومازلنا ندعم التذكرة.. والعضو المنتدب: الإيراد 1.2 مليار جنيه والمصروفات 5.6 مليار
فيديو وصور.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس يتابع أعمال إنشاء مسجد "الفتاح العليم" برفقة اللواء كامل الوزير.. ويؤكد:سعدت بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادى المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة