محافظ دمياط: خطة طموحة لدعم مقومات السياحة بالمحافظة

دمياط-معتز الشربينى

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط أن المحافظة تملك خطة طموحة لدعم مقومات السياحة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ فى تصريح ل "اليوم السابع" جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال فندق اللسان العالمي تمهيدا لافتتاحه نهاية العام الجارى ، بعد استكمال أعمال البناء بتكلفة 300 مليون جنيه، وهو الفندق الذي تديره أكبر شركة لإدارة الفنادق بالعالم.

و أكد المحافظ أن افتتاح هذا الفندق سوف يحقق نقله وتنموية كبيره ونهضة سياحية واسعة لمحافظه دمياط ويضع دمياط بصفه عامه ورأس البر بصفه خاصة على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف المحافظ انه جارى حاليا تنفيذ خطة تطوير رأس البر وحماية الشواطئ بتكلفة تقدر ب200 مليون جنيه كما تم الانتهاء من منطقة العشوائيات جنوب وشمال قرية الصيادين برأس البر حيث تم ازالة العشش والإشغالات وجارى تنفيذ 10 عمارات على أعلي طراز معماري خلال عام لتوفير حياة كريمة لسكان هذه المنطقة وتتناسب مع المظهر الحضاري للمصيف.

وأوضح المحافظ أن رأس البر تشهد حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع والميادين العامة والحدائق وكذلك منطقة اللسان الشهيرة لتصبح مدينة رأس البر مدينة سياحية من الطراز الأول وتكون قادرة على منافسة كافة المصايف داخل جمهورية مصر العربية.