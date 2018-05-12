قتلى وجرحى فى تفجير بمحافظة كركوك العراقية

قتلى وجرحى فى تفجير بمحافظة كركوك العراقيةالسبت، 12 مايو 2018 07:03 م
انفجار - أرشيفية
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قالت مصادر أمنية عراقية إن ثلاثة رجال قتلوا عندما انفجرت قنبلة زرعت فى سيارتهم فى منطقة سنية جنوبى مدينة كركوك الغنية بالنفط. وأوضحت المصادر أن الهجوم له صلة بالانتخابات العراقية وأن اثنين من القتلى من الناخبين والثالث مراقب فى مركز اقتراع قرب بلدة الخان.
وأعلن تنظيم داعش فى وقت سابق مسؤوليته عن الهجوم، وكان التنظيم المتشدد هدد بشن هجمات قبل الانتخابات وهى الأولى التى تجرى منذ هزيمة التنظيم العام الماضى على يد قوات الأمن العراقية بدعم من تحالف بقيادة الولايات المتحدة.
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