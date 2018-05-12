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السبت، 12 مايو 2018 09:52 ص
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فلسطين تدين منع رومانيا والتشيك والمجر إصدار بيان أوروبى بشأن القدس

السبت، 12 مايو 2018 09:53 ص
فلسطين تدين منع رومانيا والتشيك والمجر إصدار بيان أوروبى بشأن القدس وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
رام الله (أ ش أ)
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بشدة، موقف كل من رومانيا والتشيك والمجر، التى حالت وبالتنسيق مع إسرائيل دون صدور بيان عن الاتحاد الأوروبى بالأمس، يؤكد مواقف الاتحاد السابقة المعارضة لإعلان ترامب بشأن القدس، والرافضة لقرار نقل السفارة إليها، ويتضمن أيضا أن وضع القدس يبقى للتفاوض وهى عاصمة للدولتين، كما ينص على أن دول الاتحاد لن تنقل سفاراتها اليها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، فى بيان اليوم السبت، أن هذا الموقف من الدول الثلاث يتناقض تماما مع سياسة الاتحاد الأوروبى ومواقفه وبياناته السابقة، ويشكل خرقا واضحا للقانون الدولى والشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان، كما أنه تساوق مع الاحتلال وسياساته وتشجيعا له للتمادى فى انتهاكاته للقانون الدولي.

وقالت الوزارة فى بيانها "انها اذ تشكر غالبية دول الاتحاد التى أيدت مشروع البيان وبنوده، فإنها تحمل الدول الثلاث المسؤولية عن موقفها هذا وتداعياته على المستويات كافة، خاصة على مستوى علاقتها مع العالمين العربى والإسلامي".مجددة تحذيراتها السابقة من مغبة ومخاطر انجرار بعض الدول خلف الدعاية والمواقف الإسرائيلية المضللة بخصوص القدس وحقائق الصراع، وتعتبر هذا الانجرار مشاركة فى العدوان على الشعب الفلسطينى وحقوقه.

وأشارت الخارجية الفلسطينية،الى انها ستواصل متابعتها الحثيثة لتطورات هذه القضية، وستواصل قصارى جهدها لضمان التزام الدول برفض اعلان ترامب وعدم نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، وستتخذ جملة من الإجراءات القانونية والقضائية ضد الدول التى تقدم على نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.

 


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