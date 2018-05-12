فتح أبواب الاقتراع لانتخاب المجلس البلدى بالكويت

الكويت(أ ش أ)

بدأ الناخبون الكويتيون اليوم السبت، فى التوافد على مراكز الاقتراع، لانتخاب 10 أعضاء للمجلس البلدى فى فصله التشريعى الثانى عشر، من إجمالى 67 مرشحا يخوضون السباق الانتخابى.

ويتوزع الناخبون والناخبات على 10 دوائر انتخابية، بينما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات 519 ألفا و636 ناخبا، من بينهم 248 ألفا و590 ذكورا و271 ألفا و577 إناثا؛ حيث يقومون بالادلاء بأصواتهم من خلال 102 مدرسة موزعة فى الدوائر الانتخابية العشر، منها 51 مدرسة للناخبين الذكور، و51 مدرسة للناخبات.

وكثفت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية من تواجدها بمحيط مراكز الاقتراع؛ حيث قام رجال إدارة المتفجرات ووحدة الكلاب البوليسية بتكثيف تواجدهم أمام مراكز الاقتراع، لتأمين العملية الانتخابية.

وعلى الصعيد ذاته، أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد الجبري، تنفيذ خطة اعلامية لتغطية انتخابات (البلدى 2018)، مشيرا إلى أنه وزارة الإعلام حشدت الكوادر الإعلامية والشبابية والتقنية، ونشرتها مع معداتها وأجهزتها على الدوائر الانتخابية؛ لبث مشاهد الأجواء الانتخابية على الهواء مباشرة، ابتداء من لحظة فتح أبواب لجان الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية الرسمية، مرورا بعملية فرز الأصوات، على شاشة تلفزيون الدولة الرسمي، وعبر أثير إذاعة الكويت والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة الإعلام، والحسابات الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعى.