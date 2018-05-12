صور.. محافظ الشرقية يتفقد مستشفى طوارئ فاقوس ومبنى مجمع المصالح

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،مستشفى طوارىء فاقوس والمقام بتكلفة تتخطى الـ50 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات من معدات وأجهزة طبية تمهيداً لدخولها الخدمة،وتقديم خدمة صحية وعلاجية لأهالي المركز وللمراكز المجاورة،كذلك مبني مجمع المصالح والمقام بتكلفة 5 مليون جنيه.

تجول المحافظ داخل حجرات المستشفي والذي يتكون من 5 طوابق شاملة الإستقبال والجراحات النوعية والعناية المركزة وغرف داخلي للمرضى ويضم المبنى طابق فندقي وآخر عام لتقديم خدمة طبية متميزة مشدداً على سرعة الإنتهاء من الأعمال النهائية داخل المستشفى تمهيداً لدخولها الخدمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تقاعس أو إهمال .

وأوضح محافظ الشرقية أن المستشفى يضم تخصصات جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية وغيرها من التخصصات لتقديم خدمة صحية وعلاجية لمراكز الشمال بالمحافظة ولتخفيف العبء والمعاناه على مستشفيات جامعة الزقازيق والمستشفيات العامة والمركزية بقطاع شمال المحافظة كما تساهم في تقديم خدمة صحية وعلاجية للمناطق البعيدة والنائية .

ومن جهته أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة خلال الجولة ، أن هناك تعاون وتنسيق بين المحافظة وجامعة الزقازيق ومديرية الصحة للإستفادة من الخبرات الجامعية للنهوض بالخدمة المقدمة في مستشفى الطواريء بفاقوس وتقديم خدمة صحية وعلاجية للمنطقة الشمالية داخل محافظة الشرقية مشيراً إلى أن جولة اليوم لتفقد مبنى المستشفى للوقوف على جاهزيته تمهيداً لإفتتاحه ودخوله الخدمة للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة الصحية .

يشار أن مستشفى طواريء فاقوس يُعد صرحاً طبياً جديداً يساهم في الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفى ويضم 45 سرير و 16 سرير عناية و 4 غرف عمليات مجهزة بالأجهزة الطبية اللازمة بالإضافة إلى القسم الفندقي والقسم .

وفي إطار جولته بمركز ومدينة فاقوس لإفتتاح وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والخدمية تفقد محافظ الشرقية مبنى مجمع المصالح بمدينة فاقوس.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس حامد علي حامد وكيل وزارة الإسكان عن مكونات المجمع الخدمي والذي يضم المرحلة الأولى " إدارة التضامن الإجتماعي – إدارة الطرق " بتكلفة 2.4 مليون جنيه والمرحلة الثانية تتكون من 4 طوابق لتشمل إدارات " تموين – قوى عاملة – صحة – مجلس مدينة " بتكلفة 2.6 مليون جنيه للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة لأهالي مركز ومدينة فاقوس وتيسيراً على المواطنين.



محافظ الشرقية يتفقد مستشفى طواريء فاقوس



محافظ الشرقية يتفقد مستشفى طواريء فاقوس



محافظ الشرقية يتفقد مستشفى طواريء فاقوس (3)



محافظ الشرقية يتفقد مستشفى طواريء فاقوس