صور.. سياسيون عراقيون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية

كتب: محمد الأحمدى

أدلى السياسيون العراقيون، بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية التى انطلقت صباح اليوم، فيما كان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزانى أول المقترعين فى هذه الانتخابات.

وحث البارزانى المواطنين فى إقليم كردستان على المشاركة "الفعالة" فى الانتخابات وأكد للصحفيين أن "الانتخابات تعد فرصة مهمة أمام المواطنين للتعبير عن إرادتهم"، ودعا المواطنين "للمشاركة الواسعة فى الانتخابات، على ألا يؤدى تساقط الأمطار إلى عزوفهم عن التصويت".



مشاركة رئيس حكومة إقليم كردستان

وأعرب عن أمله فى معالجة المشاكل بين أربيل وبغداد، مضيفا أنه "لن يستطيع أى طرف فى العراق تشكيل الحكومة العراقية بدون تحالفات، ويجب تشكيل تحالف كردستانى قوى للمشاركة فى البرلمان العراقى للدفاع عن حقوق شعب كردستان".

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى على وجود "نوايا حقيقية للتلاعب بالانتخابات"، داعيا المفوضية إلى "التدخل وإيقاف مثل هذه الحالات، لأنه أمر خطير قد يغير المسار السياسى".

وأوضح المالكى، أن "الانتخابات من شأنها أن تنقل العراق إلى مرحلة جديدة، لاسيما وأنها واجب شرعى وأخلاقى"، مؤكدا على ضرورة "الالتزام بوثيقة الشرف التى طرحتها الأمم المتحدة".



نورى المالكى

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبورى المفوضية العليا للانتخابات إلى "الحيادية"، مشددا على "ضرورة الإسراع فى تشكيل الحكومة".

وأوضح الجبورى للصحفيين بعد الإدلاء بصوته أن "المفوضية بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية وما تبقى خلال اليوم يحتاج منها أن تكون حريصة على استقبال الناخبين دون أى مشاكل".

وأضاف: "المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهد مشترك، وهناك مسألة مهمة تتلخص فى أن عملية الانتخابات تمهد لمرحلة أخرى ذات أهمية اسمها التفاهمات التى يجب أن تكون بين الأطراف السياسية".

أما زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، فقد أدلى بصوته فى النجف، حيث بدأ الناخبون العراقيون التصويت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن يستمر التصويت حتى السادسة مساء.



رئيس مجلس النواب سليم الجبوري