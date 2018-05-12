صور.. سكان شبين الكوم بالمنوفية: نشرب مياه مخلوطة بـ"المجارى"

المنوفية - محمود شاكر

فى مدينة شبين الكوم والتى تعتبرعاصمة محافظة المنوفية اشتكى أهالى الحى الغربى بمدينة شبين الكوم، من تلوث المياه التى تصل إلى منازلهم، مؤكدين أن المياه الواردة لهم أصبحت مختلطة وبشدة بمياه المجارى دون ان يكون هناك اى تحرك من المسئولين .

وقال تامر بدران، أحد المواطنين بالحى قامت الشركة بالحفر واستبدال الخطوط القديمة بخطوط جديدة، مع العلم أن الخطوط القديمة لم يكن بها أى مشكلات، ولكن تم التوصيل على الخطوط الجديدة والتى لاحظنا اختلاط مياه المجارى بها وبشكل كبير.

وأضاف بدران أن المياه فى البداية كانت سوداء، مؤكدا أنها فى اليوم التالى تغير اللون إلى اللون العادى للمياه ولكنه به بعض العكارة، والتى اختلطت برائحة المجارى بشكل كبير، لافتا إلى أنه غسل يدة بالمياه، والتى أصبحت بها رائحة المجارى حتى وصل إلى العمل وغسل يده أيضا دون أن يتمكن من نزع هذه الروائح والتى التصقت بيدة وتحت أظافره.

وتابع بدران أنه تقدم بالعديد من الشكاوى عبر الخط الساخن للشركة، وعلى الخط الخاص بشكاوى مدينة شبين الكوم، ولكنه بعد يومين من الشكوى فوجىء بالرد من المسئول عن تلقى شكاوى المواطنين أن الأمر ليس فى نطاقه، وقال له باللفظ " اللى عايز تعملة أعملة وروح مطرح متروح ".

وتابعت أمينة محمد، ربة منزل ، قائلة أنه تم توصيل المياة على الخط الجديد، لانهم سيقوموا بتكسير الخط القديم، وتم التوصيل على نفقتنا الخاصة، وغير قادرين على الحياة أدمية من رائحة المجارى التى تواجدت مع المياة، قائلة " اللى يقدر يعيش ويستخدم المياة اللى موجودة دى يجيى ويستخدمها " وطالبت بسرعة أن يتم التعديل لتلك الخطوط والتى أصبحت تنشر الأمراض بينهم .

وأضاف محمد سميح، أحد المواطنين بالمنطقة، أن الحفر يتم فى أى مكان وخاصة أنه فى حالة وجود أى كسر فى اى مكان يقوم المواطن باستئجار عامل يقوم له بالحفر ويقوم بصيانة الماسورة على نفقته الخاصة دون ان يكون هناك أى تعاون من شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، مناشدا بسرعة الحل لتلك الأزمات التى يعانون منها والتى تنذر بكارثة بين جميع المواطنين .

كما أشتكى أهالى قرية الماى، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من إختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، الأمر الذى أضر بصحة المواطنين.

من جانبه أكد خالد النمر رئيس حى العزبة الغربية بشبين الكوم، أنه تم التواصل مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، وتم تشكيل لجنه لأخذ العينات المختلفة من المنازل لإرسالها للمعامل لتحليلها وبيان ما بها من مشكلات والعمل على الحلول خلال اليوم وغدا.

واكد النمر فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " أنه سيقوم على المتابعة الكاملة للتحاليل التى ستتم للمياة حتى يطمئن على المياه وسيقوم على التواصل الكامل من اجل الحلول لشكاوى المواطنين وتوفير المياة الصحية الأمنة لهم جميعا .