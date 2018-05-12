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صور.. ختام حملة النظافة العامة فى أسوان بمشاركة 1147 جهة

السبت، 12 مايو 2018 08:59 ص
صور.. ختام حملة النظافة العامة فى أسوان بمشاركة 1147 جهة جانب من حملة النظافة
أسوان – عبد الله صلاح
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اختتمت فعاليات حملة النظافة العامة، والتى أطلقها اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، تحت شعار "النظافة مسئولية الجميع"، بمشاركة أكثر من 1147 جهة مختلفة.

شاركت فى حملة النظافة، المساجد والكنائس و194 مركز شباب و27 نادى رياضى، بجانب 900 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى 26 قصر وبيت ثقافة ومكتبة عامة من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة من الداخل وأيضا فى الشوارع المحيطة، وتواصلت أنشطة الحملة على مدار أسبوع بدأت من الجمعة الماضية وذلك عقب تعرض المحافظة لعواصف ترابية الأسبوع قبل الماضى، وشارك فى فعاليات الحملة رجال الدين والمجتمع المدنى والنشء والشباب والسيدات والعاملين وبدعم من رجال ومعدات مشروع النظافة بمجالس المدن والمراكز.

وتضمنت الحملة التوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات، ويتواكب معه استمرار أنشطة الحملة الشعبية لنظافة وتجميل المناطق المجاورة لمصرف السيل والتى تضافرت فيها جهود المواطنين المقيمين على جانبى المصرف بدعم من إمكانيات ومعدات مجلس المدينة والهيئات والشركات.

التوعية بمخاطر الإدمان
التوعية بمخاطر الإدمان

 

جانب من حملة النظافة
جانب من حملة النظافة

 

تطهير مصرف السيل
تطهير مصرف السيل

 

نظافة الشوارع الرئيسية
نظافة الشوارع الرئيسية

 


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