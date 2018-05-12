صور.. الرئيس العراقى يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

أدلى الرئيس العراقى فؤاد معصوم اليوم السبت، بصوته فى الانتخابات التشريعية العراقية.

ومن جانبه، أدلى السياسيون العراقيون، بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية،وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزانى أول المقترعين.

وحث البارزانى المواطنين فى إقليم كردستان على المشاركة "الفعالة" فى الانتخابات وأكد للصحفيين أن "الانتخابات تعد فرصة مهمة أمام المواطنين للتعبير عن إرادتهم"، ودعا المواطنين "للمشاركة الواسعة فى الانتخابات، على ألا يؤدى تساقط الأمطار إلى عزوفهم عن التصويت".

وأعرب عن أمله فى معالجة المشاكل بين أربيل وبغداد، مضيفا أنه "لن يستطيع أى طرف فى العراق تشكيل الحكومة العراقية بدون تحالفات، ويجب تشكيل تحالف كردستانى قوى للمشاركة فى البرلمان العراقى للدفاع عن حقوق شعب كردستان".

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى على وجود "نوايا حقيقية للتلاعب بالانتخابات"، داعيا المفوضية إلى "التدخل وإيقاف مثل هذه الحالات، لأنه أمر خطير قد يغير المسار السياسى".

وأوضح المالكى، أن "الانتخابات من شأنها أن تنقل العراق إلى مرحلة جديدة، لاسيما وأنها واجب شرعى وأخلاقى"، مؤكدا على ضرورة "الالتزام بوثيقة الشرف التى طرحتها الأمم المتحدة".



الرئيس العراقى فؤاد معصوم



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