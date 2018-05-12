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السبت، 12 مايو 2018 11:34 م
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صور.. إنقاذ 73 مهاجرا فى البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية

السبت، 12 مايو 2018 11:07 م
صور.. إنقاذ 73 مهاجرا فى البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية المهاجرين
(أ ف ب)
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تمكنت سفينة اكواريوس المستاجرة من منظمتى "اس او اس" متوسط وأطباء بلا حدود السبت، من إنقاذ 73 مهاجرا بينهم ثلاثة أطفال قبالة السواحل الليبية.

وبين هؤلاء 12 امرأة وتسعة فتيان وثلاثة أطفال، ويحمل 37 من المهاجرين الجنسية الجزائرية والباقى معظمهم من دول جنوب الصحراء الأفريقية.

من جانبها أعلنت منظمة سيفوشز الألمانية غير الحكومية أنها أنقذت 19 شخصا وهم فى طريقهم إلى ميناء ترابانى فى صقلية.

وبحسب تغريدة لمنظمة الهجرة الدولية فان خفر السواحل الليبيين أنقذوا 241 شخصا تمت إعادتهم إلى ليبيا ما يرفع عددهم لهذا العام إلى 6400.

إنقاذ مهاجرين
إنقاذ مهاجرين

 

جانب من عملية الإنقاذ
جانب من عملية الإنقاذ

 

طفل تم إنقاذه
طفل تم إنقاذه

 

عدد من المهاجرين تم إنقاذهم
عدد من المهاجرين تم إنقاذهم

 

       

 


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البحر الأبيض المتوسط

السواحل الليبية

مهاجرين

انقاذ مهاجرين




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