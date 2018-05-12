صور.. إنقاذ 73 مهاجرا فى البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية

صور.. إنقاذ 73 مهاجرا فى البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبيةالسبت، 12 مايو 2018 11:07 م
المهاجرين
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تمكنت سفينة اكواريوس المستاجرة من منظمتى "اس او اس" متوسط وأطباء بلا حدود السبت، من إنقاذ 73 مهاجرا بينهم ثلاثة أطفال قبالة السواحل الليبية.
وبين هؤلاء 12 امرأة وتسعة فتيان وثلاثة أطفال، ويحمل 37 من المهاجرين الجنسية الجزائرية والباقى معظمهم من دول جنوب الصحراء الأفريقية.
من جانبها أعلنت منظمة سيفوشز الألمانية غير الحكومية أنها أنقذت 19 شخصا وهم فى طريقهم إلى ميناء ترابانى فى صقلية.
وبحسب تغريدة لمنظمة الهجرة الدولية فان خفر السواحل الليبيين أنقذوا 241 شخصا تمت إعادتهم إلى ليبيا ما يرفع عددهم لهذا العام إلى 6400.
إنقاذ مهاجرين
جانب من عملية الإنقاذ
طفل تم إنقاذه
عدد من المهاجرين تم إنقاذهم
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