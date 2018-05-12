صور.. أطباء بلا حدود تنقذ 74 مهاجرا غير شرعى قرب السواحل الليبية

كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

تمكنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، من إنقاذ 74 مهاجرًا من جنسيات مختلفة بينهم أطفال ونساء، قبالة السواحل الليبية، ونقل المهاجرين إلى قارب إنقاذ "MV Aquarius"، لحين نقلهم إلى الشاطئ واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

ويوم الثلاثاء الماضى، كان متحدث ذكر أن سفن خفر السواحل الليبى اعترضت أكثر من 500 مهاجر فى 4 قوارب مطاطية قبالة ساحل البلاد الغربى وأعادتهم إلى ليبيا، وقال المتحدث باسم خفر السواحل أيوب قاسم، إنه جرى اعتراض قارب كان يقل أكثر من 100 مهاجر قبالة ساحل مدينة صبراتة على بعد 70 كيلومترا تقريبا غربى العاصمة طرابلس، كما تم اعتراض 3 قوارب أخرى تقل ما يقرب من 400 مهاجر قبالة القره بوللى شرقى طرابلس، ونقل المهاجرون إلى أحد مراكز الاحتجاز العديدة الواقعة شكليا تحت سيطرة الحكومة فى طرابلس.

وليبيا هى نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا بحرا، إلا أن العدد الذى يصل إلى إيطاليا تراجع بشدة منذ يوليو الماضى بعدما أوقفت جماعة تهريب كبيرة فى صبراتة عمليات المغادرة قبل أن تمنى بهزيمة فى اشتباكات، ويدعم الاتحاد الأوروبى وإيطاليا أيضا خفر السواحل الليبى كى يعترض المزيد من المهاجرين، وهى سياسة انتقدها نشطاء يقولون إن المغادرين يواجهون معاملة غير إنسانية لدى عوتهم إلى ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن نحو 6660 مهاجرا عبروا إلى إيطاليا من ليبيا منذ بداية العام، وهو ما يقل 80 فى المئة عن نفس الفترة فى 2017، ومعظم المهاجرين أفارقة من منطقة جنوب الصحراء، غير أن أعدادا متزايدة من شمال أفريقيا تحاول العبور منذ عدة شهور. وقال قاسم إن أغلب الذين كانوا على متن القارب الذى اعترضه خفر السواحل قبالة صبراتة من شمال أفريقيا، بينهم 18 ليبيا.



قارب مطاطى للهجرة غير الشرعية قرب ليبيا



مهاجرون على قارب مطاطى قرب السواحل الليبية



قارب ينقل مهاجرين غير شرعيين قرب السواحل الليبية



إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قرب السواحل الليبية



مهاجرون غير شرعيون يعبرون فى طريقهم إلى أوروبا



أطباء بلا حدود ينقذون مهاجرين غير شرعيين



أطباء بلا حدود تنقذ أطفال ونساء من قارب مطاطى



نقل سيدة إلى قارب إنقاذ قرب السواحل الليبية



إنقاذ طفل من قارب هجرة غير شرعية قرب ليبيا



طفل صغير ضمن المهاجرين غير الشرعيين