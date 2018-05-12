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شركة مياه أسيوط تطلق حملات توعية للمواطنين بأهمية الحفاظ على نهر النيل

السبت، 12 مايو 2018 02:53 م
شركة مياه أسيوط تطلق حملات توعية للمواطنين بأهمية الحفاظ على نهر النيل مياه اسيوط تطلق حملات توعية بالمنازل
أسيوط ـ محمود عجمي
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نظمت إدارة التوعية بشركة مياه أسيوط والوادى الجديد، وبالتعاون مع مكلفى الخدمة العامة بالشركة، حملات توعية بالقرى المستهدف تنفيذ مشروعات صرف صحي بها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي، والممولة من البنك الدولي؛ لتوعية المواطنين بأهمية توفير خدمات الصرف الصحى ومرددوها الإيجابي في تقليل الأمراض والأوبئة، والمحافظة على نهر النيل من التلوث.

وقال المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه أسيوط والوادي الجديد، في بيان اليوم السبت، أنه تم تنفيذ زيارات منزلية بقريتى شطب، موشا على مدار ثلاث ايام وذلك لتعريف المواطنين بالمشروع الجارى تنفيذه والمرحلة التى وصل إليها المشروع فى الوقت الراهن وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي والتحذير من التوصيل قبل اتمام المشروع، والتعريف بآليات التواصل لتلقى الاستفسارات والشكاوى، ومنها اللجنة المحلية المشكلة بالقرية والخط الساخن 125 والأخصائي المجتمعي بالمشروع.

وأوضح المهندس محمد صلاح رئيس الشركة، أنه يتم فتح مجالات جديدة للتوعية من خلال تنظيم زيارات دورية للمواطنين بهدف توثيق الصلة بين الشركة والمتعاملين معها داخليًا وخارجيًا؛ بهدف تعميق فكر المواطن بأهمية تلك المشروعات ورفع وعي المجتمع بأهمية وجود خدمة الصرف الصحي وتلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الصرف الصحي، من أجل كسب ثقة ورضاء المواطنين.

جدير بالذكر أن مشروع الصرف الصحى المتكامل بأسيوط لتنفيذ 9 مشروعات للصرف الصحي بقرى "موشا، وريفا، ودير ريفا، والزاوية، وشطب" بمركز أسيوط وقرى "النواورة، العتمانية، وادي الشيح، والنواميس" بمركز البداري فضلًا عن محطات المعالجة ومحطات الرفع وخطوط الطرد من المتوقع أن يخدم ما يقرب من 168 ألف نسمة بمحافظة أسيوط بهدف تغطية جميع قرى المحافظة بالصرف الصحي وتحقيقا للتنمية المستدامة وتحسن الظروف البيئية للمجتمعات الريفية.

 

 


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