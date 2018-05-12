شاهد تفتيش رئيس الوزراء العراقى قبل الإدلاء بصوته فى الانتخابات التشريعية

كتب أحمد جمعة

فى لافتة طيبة وجديدة على المجتمع العراقى، خضع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي للتفتيش الأمنى الدقيق قبل دخول لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته فى الانتخابات التشريعية.

وتثبت رسالة رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي، أنه ليس هناك مناطق خاصة للسياسين بعيد عن الشعب العراقى، وتعتبر هذه المرة الأولى للتصويت للسياسيين العراقيين خارج المنطقه الخضراء.

كان رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي، قد أدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية العراقية بأحد مراكز الانتخاب وتحديدا مدرسة بغداد فى منطقة الكرادة.

من جانبه أكد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات فى العراق، معن الهيتاوي، أن العملية الانتخابية تسير بانسيابية وسلاسة مع تدفق كبير للناخبين، مبددا مخاوف الكتل السياسية من احتمال حصول خلل فى أجهزة التصويت.