رئيس مدينة منوف يتابع العمل فى تطوير شارع بورسعيد بالمدينة

رئيس مدينة منوف يتابع العمل فى تطوير شارع بورسعيد بالمدينةالسبت، 12 مايو 2018 10:04 ص
رصف شارع - أرشيفية
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تابع المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ، العمل فى تطوير شوارع مدينة منوف، وذلك بإعادة تطوير الجزيرة بشارع بورسعيد ، وذلك تمهيداً لرصف الشارع وللوصول بالشكل الجمالى للمدينة، وإتساع الشارع لسهولة الحركة المرورية، وتخفيف العبء عن المارة بالشارع.
وأكد "الوراقى" فى بيان له ، على إستمرار عملية التجميل بالمدينة ، وبالوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة منوف ، وذلك للوصول إلى مستوى الخدمة الذى يرضيهم.
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