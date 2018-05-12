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السبت، 12 مايو 2018 10:22 ص
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رئيس مدينة منوف يتابع العمل فى تطوير شارع بورسعيد بالمدينة

السبت، 12 مايو 2018 10:04 ص
رئيس مدينة منوف يتابع العمل فى تطوير شارع بورسعيد بالمدينة رصف شارع - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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تابع المهندس طارق الوراقى رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ، العمل فى تطوير شوارع مدينة منوف، وذلك بإعادة تطوير الجزيرة بشارع بورسعيد ، وذلك تمهيداً لرصف الشارع وللوصول بالشكل الجمالى للمدينة، وإتساع الشارع لسهولة الحركة المرورية، وتخفيف العبء عن المارة بالشارع.

وأكد "الوراقى" فى بيان له ، على إستمرار عملية التجميل بالمدينة ، وبالوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة منوف ، وذلك للوصول إلى مستوى الخدمة الذى يرضيهم.

 


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