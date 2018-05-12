رئيس جامعة أسوان: الدكتور المنتحر لم يخضع لفحوصات طبية قبل انتدابه

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن - ندى سليم

كشف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن الدكتور صافى وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون الإدارى الذى لقى مصرعه بعد انتحاره من الطابق الخامس من استراحة الجامعة لم يتعرض لأى فحوصات طبية قبل انتدابه بالجامعة منذ 3 سنوات، لافتا إلى أنه طيلة هذه الفترة داخل الجامعة لم يظهر منه أى علامات تدل على إصابته بمرض نفسى أو عقلى يستدعى الكشف عليه أو وضعه تحت الملاحظة من قبل الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور المنتحر مشهود له بالكفاءة وحسن التعامل مع الطلاب، وأن الجامعة تفاجأت بالحادث وتنتظر سير تحقيقات النيابة العامة للوصول لسبب الوفاة.

وقال الدكتور أحمد غلاب، إن الحديث عن انتحار الدكتور صافى قاسم، وكيل كلية الحقوق، بسبب مرض نفسى، هو اجتهاد وليس القول الفصل فى الواقعة.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أن الواقعة قيد التحقيق من قبل النيابة العامة، وكل الأقاويل التى تشير إلى وجود انتحار أو انه كان يعانى من مرض نفسى فهو اجتهادات أولية، مشيرا إلى أن الدكتور صافى لم يتقدم له قبل وفاته بطلب رسمى لنقله كما يتم تداوله مؤخرا.

وأوضح الدكتور غلاب، أن الجامعة تقف بجوار أسرة وكيل كلية الحقوق فى محنتها، كما أن الدكتور أحمد سيد خليل، نائب رئيس جامعة أسوان، يرافق جثمان وكيل كلية الحقوق داخل المشرحة استعدادا لدفنه وإنهاء إجراءات وتصاريح الدفن قبل مواراته لمثواه الأخير بمحافظة أسيوط.

يذكر أن شرطة النجدة تلقت إخطارا من مستشفى أسوان الجامعى باستقبالها الدكتور صافى أحمد قاسم 46 سنة وكيل بكلية الحقوق بجامعة أسوان مصاباً بكسور متعددة بالجسم ونزيف داخلى من إثر ادعاء بسقوطه من علو وتوفى أثناء إسعافه.

بالانتقال وسؤال شاهد الواقعة الدكتور خيرى عبدالفتاح السيد، وكيل بكلية الحقوق بجامعة أسوان قرر بإقدام المتوفى على الانتحار عن طريق إلقاء نفسه من شرفة الاستراحة الكائنة بالطابق الخامس لمعاناته من مرض نفسى وتنتابه نوبة تشنجات، ولم يتهم أو يشتبه فى وفاته جنائيا، وتم تكليف السيد العميد أسامة حلمى مدير إدارة المباحث الجنائية بالمديرية بالتحرى عن الواقعة وظروفها.