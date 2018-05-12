رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى يدلى بصوته بالانتخابات ويدعو الشباب للمشاركة

كتب أحمد جمعة

أدلى عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى، بصوته فى الانتخابات التشريعية الرابعة التى يشهدها العراق منذ انطلاق تجربته الدييمقراطية، مؤكدا أن الالتزام بالتوقيتات تعبير عن التزام النظام السياسى بالديمقراطية وحث شباب العراق إلى تحمل مسئولياتهم والخروج إلى صناديق الاقتراع والمشاركة فى صناعة المستقبل وقطع الطريق أمام الفاسدين للعودة.

وأكد الحكيم أن إجراءات العد والفرز الإلكترونى لا تتحمل تمديد الوقت، مثمنا دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية فى حماية محطات الاقتراع، متمنيا أن لا تشهد العملية أى تعكير للعملية الانتخابية وشفافيتها.

ودعا عمار الحكيم إلى الاعتراف بالنتائج والقبول بها دون النظر للتوقعات غير الواقعية التى تصدرها الكتل لنفسها، مبينا أن تيار الحكمة سيعمل على إنتاج تحالف المعتدلين والذهاب للأغلبية الوطنية القادرة على إدارة البلاد، مجددا تأكيده على نتائج تيار الحكمة التى ستفاجئ الجميع.

وأكد الحكيم أن إظهار النتائج سيعنى تحول الحوارات إلى تفاهمات جدية، داعيا المفوضية للنظر لكل الأخبار والمعلومات التى تتحدث عن ضغوطات أو خروقات وأخذها بعين الاعتبار فى مخيمات النزوح وغيرها، مشددا على ضرورة الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية.