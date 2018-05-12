رئيس الوزراء العراقى بعد الإدلاء بصوته: الانتخابات مهمة وتحدد مستقبلنا القادم

كتب: محمد الأحمدى

اعتبر رئيس مجلس الوزاء العراقى حيدر العبادى، السبت، أن الانتخابات التشريعية التى تجرى اليوم فى عموم العراق "تحدد مستقبل البلاد".

وقال العبادى فى تصريح له بعد الإدلاء بصوته، نقله التلفزيون الرسمى، إن "الانتخابات مهمة وتحدد مستقبل العراق ويجب المشاركة بها بشكل واسع من قبل العراقيين".

وأضاف العبادى، أن نسبة التصويت الخاص نسبة جيدة، لافتا إلى "وجود خلل فى بعض المراكز الانتخابية المخصصة للقوات الأمنية، ونأمل أن يتم تصليح جزء منها اليوم".

وتابع العبادى، أن "تصويت العراقيين بالخارج ابعث رسالة مفادها أن جميع العراقيين موحدين فى مسألة المشاركة فى الانتخابات".

وانطلقت اليوم السبت، عملية التصويت العام للانتخابات التشريعية فى العراق.