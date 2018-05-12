رئيس ائتلاف دولة القانون يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية العراقية (صور)

كتب أحمد جمعة

أدلى رئيس ائتلاف دولة القانون العراقى، نورى المالكى، بصوته فى الانتخابات التشريعية العراقية التى انطلقت اليوم السبت، وذلك فى إحدى لجان العاصمة بغداد.

كان رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى قد أدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية العراقية صباح اليوم بأحد مراكز الانتخاب، وتحديدا مدرسة بغداد فى منطقة الكرادة، وأكد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات فى العراق، معن الهيتاوى، أن العملية الانتخابية تسير بانسيابية وسلاسة مع تدفق كبير للناخبين، مبددا مخاوف الكتل السياسية من احتمال حصول خلل فى أجهزة التصويت.

وقال "الهيتاوى"، فى تصريح صحفى مع انطلاق التصويت، إن الانتخابات تسير بشكل انسيابى وسلس، وتدفق كبير ومشاركة واسعة للناخبين فى وقت مبكر، موضحا أن المفوضية من خلال التصويت الخاص شكلت غرف صيانة لمعالجة جميع الحالات التى تطرأ، متابعا: "لم تصل أى شكاوى، والمفوضية لديها وسائل لإرشاد الناخبين للمراكز الانتخابية"، داعيا جميع أبناء الشعب إلى "التوجه للانتخابات لضمان سلامة تصويتهم وفق الفترة المحددة”.

وأشار "الهيتاوى" إلى أن "هناك مخاوف من بعض الكتلات، ونحن نتفهم هذه المخاوف، لكن نطمئن الجميع بأن أجهزة الاقتراع رصينة ولا يوجد فيها خلل، إذ إن الخبراء والشركات المصنعة حاضرون ميدانيا للسيطرة على أى خلل قد يحدث فى التصويت".