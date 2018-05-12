جيش الاحتلال يضاعف عدد جنوده حول غزة خوفا من تداعيات نقل السفارة

(أ ف ب)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء السبت أنه سيضاعف عدد وحدات جيشه المقاتلة حول قطاع غزة وفى الضفة الغربية المحتلة، لمواجهة أى تظاهرات محتملة للفلسطينيين احتجاجا على نقل مقر السفارة الأمريكية الإثنين من تل أبيب إلى القدس.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال فى تصريح صحفي، إنه سيتم إرسال لواءى مشاة الأسبوع المقبل الى المناطق حول قطاع غزة، ولواء ثالث إلى الضفة الغربية، ما يعنى عمليا مضاعفة عدد الوحدات المقاتلة فى هاتين المنطقتين.