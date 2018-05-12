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السبت، 12 مايو 2018 10:10 م
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جيش الاحتلال يضاعف عدد جنوده حول غزة خوفا من تداعيات نقل السفارة

السبت، 12 مايو 2018 09:02 م
جيش الاحتلال يضاعف عدد جنوده حول غزة خوفا من تداعيات نقل السفارة قوات الاحتلال - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء السبت أنه سيضاعف عدد وحدات جيشه المقاتلة حول قطاع غزة وفى الضفة الغربية المحتلة، لمواجهة أى تظاهرات محتملة للفلسطينيين احتجاجا على نقل مقر السفارة الأمريكية الإثنين من تل أبيب إلى القدس.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال فى تصريح صحفي، إنه سيتم إرسال لواءى مشاة الأسبوع المقبل الى المناطق حول قطاع غزة، ولواء ثالث إلى الضفة الغربية، ما يعنى عمليا مضاعفة عدد الوحدات المقاتلة فى هاتين المنطقتين.

 

 

 


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