توريد 102 ألف طن قمح للشون والصوامع فى المنوفية

وشدد وكيل وزارة التموين على ضرورة تسهيل كل الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

وأكد ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجيه المهمة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمنا قوميا.