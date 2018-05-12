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توريد 102 ألف طن قمح للشون والصوامع فى المنوفية

السبت، 12 مايو 2018 10:08 ص
توريد 102 ألف طن قمح للشون والصوامع فى المنوفية توريد قمح -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية أن إجمالى ما تم توريده منذ فتح باب التوريد حتى الآن من محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغ 102 ألف طن، موضحا أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الانتهاء من موسم الحصاد.
 

وشدد وكيل وزارة التموين على ضرورة تسهيل كل الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

 

وأكد ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجيه المهمة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمنا قوميا.

 


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