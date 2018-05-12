تحرير 39 قضية تموينية وضبط 5 طن ملح طعام مجهول المصدر فى حملة بالمنوفية

أسفرت الحملة عن تحرير 39 قضية متنوعة شملت 21 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 6 قضايا عدم وجود شهادة صحية، 5 قضية عدم وجود سجل تجارى، قضيتين عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، قضيتين عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودع غاز.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة ملح طعام مجهولة المصدر، حملت رقم 696 جنح أ د ط مركز بركة السبع لسنه 2018، ضد "ن .ع. م" 48 سنة، مسئول عن مخزن جلود بشارع المدرسة الإعدادية دائرة المركز وتم ضبط 5 طن ملح طعام.

كما تم تحرير قضية حيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر حملت رقم 2953 جنح قسم منوف لسنه 2018 ضد " ج .م. ا " 39 سنة، مسئول عن محل لبيع سجائر، وتم ضبط 500 علبة سجائر، كما تم تحرير قضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر حملت رقم 695 جنح أ د ط مركز بركة السبع لسنه 2018 ضد "ع .م. ج" 51 سنة، مسئول عن مخزن لبيع السلع الغذائية بقرية هورين دائرة المركز وتم ضبط 600 زجاجة خل تنفيذ 7 أحكام غرامات بإجمالى 550 جنيها.