بدء تطبيق حظر التجوال فى بغداد وعدد من المحافظات

بدء تطبيق حظر التجوال فى بغداد وعدد من المحافظاتالسبت، 12 مايو 2018 02:05 ص
عناصر من الجيش العراقى
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أفاد مصدر أمنى عراقى، مساء الجمعة، بأن القوات الأمنية باشرت بتطبيق حظر التجوال فى بغداد وعدد من المحافظات.
وقال المصدر، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية باشرت بتطبيق اجراءات فرض حظر التجوال على سير المركبات فى بغداد وعدد من المحافظات".
وأضاف المصدر أن "الهدف من ذلك هو تأمين عملية اجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2018 والتى ستجرى منذ صباح يوم غد السبت".
وتقرر فرض حظر للتجوال على سير المركبات فى بغداد وعدد من المحافظات، يبدأ من الساعة الثانية عشر من هذه الليلة ويستمر حتى الساعة الثانية عشر من ليل يوم غد السبت.
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