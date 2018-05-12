بدء إنشاء محطتى تحلية فى مدينتى دهب ونوبيع جنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن المهندس جمال عبد الصبور رئيس شركة المياه والشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء أنه يتم اليوم السبت تسليم موقعى محطتى تحلية البحر بمدينتى دهب ونويبع بطاقة المحطة 15 ألف متر مكعب للبدء فى إنشاء المحطتين فى مدة تنفيذ 24 شهرا.

وصرح عبد الصبور، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تسليم باقى مواقع إنشاء محطات تحلية البحر بمدينتيى رأس سدر وأبو زنيمة، كما أنه جار اختيار موقع لمحطة تحلية البحر بمدينة شرم الشيخ "بمنطقة نبق" بطاقة 60 ألف متر مكعب، حيث تبدأ المرحلة الأولى بطاقة 30 ألف متر مكعب.