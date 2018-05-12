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انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الرقة السورية

السبت، 12 مايو 2018 10:34 ص
انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الرقة السورية جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أفادت وسائل إعلام محلية سورية بانفجار سيارة مفخخة عند دوار الساعة وسط مدينة الرقة شمالى سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، عن وسائل الإعلام قولها إن الانفجار وقع عند دوار الساعة دون ورود أى أنباء عن وقوع قتلى وجرحى.

 


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