انشقاق فى ميليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء

انشقاق فى ميليشيا الحوثى بمحافظة البيضاءالسبت، 12 مايو 2018 07:20 م
الحرب فى اليمن
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أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل، بانشقاق ضابط أمن وعدد من المسئولين فى ميليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء ووصولهم إلى محافظة مأرب.
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