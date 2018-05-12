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السبت، 12 مايو 2018 08:39 م
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انشقاق فى ميليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء

السبت، 12 مايو 2018 07:20 م
انشقاق فى ميليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء الحرب فى اليمن
كتب إبراهيم حسان
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أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل، بانشقاق ضابط أمن وعدد من المسئولين فى ميليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء ووصولهم إلى محافظة مأرب.


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