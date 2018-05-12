انشقاق فى ميليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء

كتب إبراهيم حسان

أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل، بانشقاق ضابط أمن وعدد من المسئولين فى ميليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء ووصولهم إلى محافظة مأرب.