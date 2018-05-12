اليوم.. 113ألف و 66 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

يستعد 1133 ألف و 66 طالب وطالبة لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التي تبدأ اليوم السبت و تنتهى الخميس ، أمام 676 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تعليمات لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الإنتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية داخل المدارس والتأكد من توفير الإضاءة المناسبة والتهوية الجيدة داخل اللجان والمبرادات حتى يتمكن الطلاب من أداء الإمتحان بسهولة ويسر .

كما وجه بضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب بكل حسم إن وجدت ، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة للتأكد من وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .

ونبه على ضرورة التأكد من طبع أوراق أسئلة الإمتحانات وتأمينها بطريقة سليمة ومراعاة أن تكون الأسئلة من داخل المنهج المدرسى وتناسب الطلاب .