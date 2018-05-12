المفوصية العراقية: 44.5 % من الناخبين شاركوا فى أول انتخابات تشريعية

المفوصية العراقية: 44.5 % من الناخبين شاركوا فى أول انتخابات تشريعيةالسبت، 12 مايو 2018 10:31 م
الانتخابات العراقية
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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية مساء السبت، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعة الأولى بعد دحر تنظيم داعش، بلغت 44,52 فى المئة من الناخبين.
وأوضحت المفوضية فى مؤتمر صحافى أن 10840989 من أصل نحو 24,5 مليون ناخب شاركوا فى الاقتراع العام والخاص والمغتربين، لتكون أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب فى العراق عام 2005.
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