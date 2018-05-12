القوات العراقية تعثر على وكر للصواريخ والعبوات الناسفة بالأنبار

بغداد (أ ش أ)

عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم السبت، على وكر للصواريخ والعبوات الناسفة وقذائف الهاون فى القائم أقصى غرب الأنبار.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا " إن القوات الأمنية فى قيادة الجزيرة عثرت وفق معلومات استخبارية على مخبأ للعتاد فى قضاء القائم، احتوى على 5 صواريخ جهنم محلية الصنع و33 مسطرة تفجير محلية الصنع أيضا و24 قذيفة هاون مختلفة الأعيرة، و4 عبوات ناسفة و4 رمانات يدوية وتم نقلها وتفجيرها".

ومن ناحية أخرى، أعلن قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد النامس القبض على قيادى بداعش فى أحد مراكز التصويت جنوبى الموصل.