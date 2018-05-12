القوات الأمنية العراقية تعثر على حقلين للألغام فى الأنبار

القوات الأمنية العراقية تعثر على حقلين للألغام فى الأنبارالسبت، 12 مايو 2018 11:54 ص
المتحدث الرسمى باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول
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عثرت القوات الأمنية فى قيادة عمليات الأنبار بالعراق خلال عملية تفتيش منطقة الجامعة على حقلين للألغام الأول فى حى التأميم سايلو جبوب الأنبار والثانى فى معمل السيراميك.
قال المتحدث الرسمى باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى، العميد يحيى رسول، إن القوات الأمنية عثرت على سيارة بداخلها 14 بندقية نوع M16، مؤكدا أنه تم تسليم السائق والسيارة إلى قوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما عثرت على 13 قنينة أوكسجين فى منطقة الصوفية ورفعتها لغرض الفحص.
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