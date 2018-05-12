العاهل الأردنى يهنئ مهاتير محمد بتوليه رئاسة الوزراء فى ماليزيا

العاهل الأردنى يهنئ مهاتير محمد بتوليه رئاسة الوزراء فى ماليزياالسبت، 12 مايو 2018 05:35 م
العاهل الأردنى الملك عبد الله
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بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، ببرقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء فى بلاده.
وأكد الملك عبدالله الثاني، فى البرقية - بحسب بيان للديوان الملكى الهاشمى - حرص الأردن على المضى قدما فى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع ماليزيا فى مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وقضايا الأمة الإسلامية.
وأعرب العاهل الأردنى عن تمنياته لرئيس الوزراء الماليزى بالتوفيق والنجاح، وللشعب الماليزى الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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