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الحشد الشعبى العراقى يدعو الشعب للمشاركة فى الانتخابات التشريعية

السبت، 12 مايو 2018 10:41 ص
الحشد الشعبى العراقى يدعو الشعب للمشاركة فى الانتخابات التشريعية انتخابات العراق
بغداد (أ ش أ)
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أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس اليوم السبت، عدم وجود طريقة لتغيير واقع العراق سوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع، داعيا المواطنين إلى المشاركة الواسعة فى الانتخابات.

وقال المهندس - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم - "نأمل فى أن تسفر هذه الانتخابات عن برلمان منسجم يسمع لتوجيهات المرجعية ويحقق مطالب الشعب، خاصة الطبقات الفقيرة، مشيرا إلى أنه لا توجد طريقة أخرى متاحة للتغيير سوى هذه الانتخابات".

وأضاف أن مشاركة المواطنين فى الانتخابات من الأمور المهمة للتغيير وتثبيت حكومة صالحة تستطيع أن تقوم بعمل يحقق رغبات الشعب.

وكانت عملية التصويت العام فى الانتخابات التشريعية بالعراق قد بدأت صباح اليوم.. فيما كان العراقيون فى الخارج قد قاموا بالتصويت أمس الأول الخميس.

 


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