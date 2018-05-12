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السبت، 12 مايو 2018 10:08 م
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الحزب الديمقراطى الكردستانى يطالب بحصر الأصوات يدويا فى السليمانية

السبت، 12 مايو 2018 09:54 م
الحزب الديمقراطى الكردستانى يطالب بحصر الأصوات يدويا فى السليمانية انتخابات العراق
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن الحزب الديمقراطى الكردستانى يطالب بحصر الأصوات يدويا فى السليمانية.

 


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الحزب الكردستانى

السليمانية




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