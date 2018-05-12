اصطياد 400 غراب بالسويس بعد مهاجمتها مواطنين وأطفالا وإصابتهم

السويس- سيد نون

انتهى فريق من محترفى الرماية والصيد من القضاء على أكثر من 400 غراب فى مرحلة أولى خلال عمليات صيد الغربان بمحافظة السويس بعد مهاجمتها مواطنين وأطفالا وإصابتهم.

وقال كريم الكراني، رئيس مجلس إدارة موقع رابطة الصيد والرماية، فى تصريح خاص إن زيادة عدد الغربان بالسويس بشكل غير طبيعى أدى إلى اختلال التوازن البيئى بالمحافظة، فالغراب يهاجم عشوش الطيور الأخرى ويهدمها ويسرق البيض، كما أنه العدو الأول للفلاح، حيث يخرب المحاصيل الزراعية وأشجار الفاكهة ويسبب خسائر فادحة.

وأضاف كريم: "بدأ الفريق فى إسقاط العشرات من هذا الكائن العدائى الذى تجمع بأعداد كبيرة للتصدى للفريق وكانت فرصة لإسقاط أكثر من 400 غراب خلال بضع ساعات من العمل المتواصل وسط ترحيب و تشجيع من الأهالى بالسويس مما دفعنا للاستمرار و بذل مزيد من الجهد".

من جانبها، أكدت الدكتورة عزيزة يوسف، مدير الطب البيطرى بالسويس، أنه بالتزامن مع قيام مبادرات بالقضاء على الغربان فإنه يتم أيضا تنفيذ حملات للقضاء على الكلاب الضالة فى جميع احياء المحافظة.