اشتباك مسلح بين أنصار تحالفى "سائرون" و "النصر" فى النجف بالعراق

اشتباك مسلح بين أنصار تحالفى "سائرون" و "النصر" فى النجف بالعراقالسبت، 12 مايو 2018 10:38 ص
اشتباكات - صورة أرشيفية
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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل نقلا عن مراسلها، بوقوع اشتباك مسلح بين أنصار تحالفى "سائرون" و "النصر" فى النجف.
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