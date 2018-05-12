إغلاق مركز اقتراع بالنجف بعد تبادل اتهامات بالتزوير بالانتخابات التشريعية

إغلاق مركز اقتراع بالنجف بعد تبادل اتهامات بالتزوير بالانتخابات التشريعيةالسبت، 12 مايو 2018 11:08 ص
انتخابات العراق
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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن تحالفات "الفتح" و "النصر" و "سائرون" يتبادلون الاتهام بالتزوير فى الانتخابات التشريعية بالنجف.
وأعلنت القناة عن إغلاق مركز اقتراع فى النجف على خلفية تبادل اتهامات بالتزوير.
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