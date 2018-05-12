إغلاق مركز اقتراع بالنجف بعد تبادل اتهامات بالتزوير بالانتخابات التشريعية

كتب محمد تهامى زكى

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن تحالفات "الفتح" و "النصر" و "سائرون" يتبادلون الاتهام بالتزوير فى الانتخابات التشريعية بالنجف.

وأعلنت القناة عن إغلاق مركز اقتراع فى النجف على خلفية تبادل اتهامات بالتزوير.