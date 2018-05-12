إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات فى انتخابات المجلس البلدى بالكويت

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أعلنت إدارة شؤون الانتخابات الكويتية مساء اليوم السبت، إغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب 10 أعضاء للمجلس البلدى فى فصله التشريعى الثانى عشر، من إجمالى 67 مرشحا خاضوا السباق الانتخابي، وذلك بعد فتح أبواب الاقتراع أمام الناخبين فى التاسعة صباحا.

وبدأ أعضاء الهيئات القضائية الكويتية، فور إغلاق صناديق الاقتراع، فى بدء عملية فرز الأصوات؛ وذلك فى حضور مندوبين عن جميع المرشحين لنيل عضوية المجلس، وأيضا وسط تواجد مكثف من قبل الأجهزة الأمنية.

ومن المقرر عقب انتهاء عملية فرز الأصوات بجميع اللجان والمقار الانتخابية، نقل صناديق الاقتراع إلى الأمانة العامة لمجلس البلدي، للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء الفترة المخصصة بالطعون، والمحددة ب15 يوما فقط أمام المحكمة الدستورية.

كما سيتم عقب إعلان نتائج الانتخابات، قيام مجلس الوزراء الكويتي، بإصدار مشروع مرسوم بتعيين 6 أعضاء بالمجلس البلدي، وذلك خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن الناخبين والناخبات فى انتخابات المجلس البلدي، يتوزعون على 10 دوائر انتخابية، بينما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات 519 ألفا و636 ناخبا، من بينهم 248 ألفا و590 ذكورا و271 ألفا و577 إناثا، يقومون بالإدلاء بأصواتهم من خلال 102 مدرسة موزعة فى الدوائر الانتخابية العشر، منها 51 مدرسة للناخبين الذكور، و51 مدرسة للناخبات.

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية، قد كثفت من تواجدها بمحيط مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر؛ حيث قام رجال إدارة المتفجرات ووحدة الكلاب البوليسية بتكثيف تواجدهم أمام مراكز الاقتراع، لتأمين العملية الانتخابية.