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إعلان حظر التجوال فى كركوك ومفوضية الانتخابات تحتجز جميع صناديق الاقتراع

السبت، 12 مايو 2018 10:15 م
إعلان حظر التجوال فى كركوك ومفوضية الانتخابات تحتجز جميع صناديق الاقتراع الانتخابات العراقية
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مراسلها  بإعلان حظر التجوال فى كركوك العراقية ومفوضية الانتخابات تحتجز جميع صناديق اقتراع كركوك.

 


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