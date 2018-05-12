إعلان حظر التجوال فى كركوك ومفوضية الانتخابات تحتجز جميع صناديق الاقتراع

كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مراسلها بإعلان حظر التجوال فى كركوك العراقية ومفوضية الانتخابات تحتجز جميع صناديق اقتراع كركوك.