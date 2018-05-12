إعلان حظر التجوال فى كركوك ومفوضية الانتخابات تحتجز جميع صناديق الاقتراع

إعلان حظر التجوال فى كركوك ومفوضية الانتخابات تحتجز جميع صناديق الاقتراعالسبت، 12 مايو 2018 10:15 م
الانتخابات العراقية
إضافة تعليق
أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مراسلها بإعلان حظر التجوال فى كركوك العراقية ومفوضية الانتخابات تحتجز جميع صناديق اقتراع كركوك.
إضافة تعليق
بالأسماء.. تفاصيل حكم إدراج 20 إخوانيا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.. التحريات: أعضاء الجماعة الإرهابية وفروا الدعم المالى للتنظيم لشراء الأسلحة والذخائر.. وتؤكد: خططوا لتنفيذ أعمال عنف بهدف إسقاط الدولة
تطورات جديدة فى أزمة نهائى كأس مصر.. اتحاد الكرة يفتح التحقيق فى اتهامات فرج عامر.. إبراهيم نور الدين يعتذر عن عدم إدارة المباراة.. وعامر حسين: الزمالك بطل الكأس حال انسحاب سموحة ولا نية لتصعيد الأسيوطى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة