"أوقاف المنوفية": تخصيص 314 مسجدا للاعتكاف فى شهر رمضان بأنحاء المحافظة

المنوفية_ محمد فتحى

قال الشيخ أحمد عبد المؤمن يونس وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، إنه تم الانتهاء من الاستعداد بجميع مساجد المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم بمحافظة المنوفية .

وأكد وكيل وزارة الاوقاف فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع، أن عدد المساجد المتاحة للاعتكاف هذا العام 314 مسجدا موزعة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الإمام بكل مسجد له صلاحية معرفة كل من يقوم بالاعتكاف ويتعرف على هويته قبل الاعتكاف حتى يتم تأمين المساجد ومنع أى محاولات لتعكير صفو الشهر الكريم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه يتم المتابعة الدورية اليومية على جميع المساجد من خلال المتابعين والمشرفين بكل إدارة من الإدارات.

وأكد، أنه تم تخصيص بعض المساجد لصلاة التراوبح بجزء كامل كل ليلة مع صرف مكأفأة 2000 جنيه لكل إمام من أئمة تلك المساجد .

مشيرا الى تنظيم 10 ملتقيات فكرية يعمل فى كل ملتقى 28 محاضرة بجميع مدن المحافظة.

وأشار الى أنه سيتم تنظيم حملة نظافة مكبرة بجميع مساجد المحافظة، يوم الأحد القادم إستعدادا لاستقبال الشهر الكريم.