video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 12 مايو 2018 08:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف المنوفية: تخصيص 314 مسجدا للاعتكاف فى "رمضان" بأنحاء المحافظة

السبت، 12 مايو 2018 07:26 ص
أوقاف المنوفية: تخصيص 314 مسجدا للاعتكاف فى "رمضان" بأنحاء المحافظة المساجد فى رمضان أرشيفية
إضافة تعليق

أكد الشيخ أحمد عبد المؤمن يونس وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من الاستعداد بجميع مساجد المحافظة، لاستقبال شهر رمضان الكريم بمحافظة المنوفية .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد المساجد المتاحة للاعتكاف هذا العام 314 مسجدا موزعة على مستوى مدن ومراكز المحافظة

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الإمام بكل مسجد له صلاحية معرفة كل من يقوم بالاعتكاف، وأن يتعرف على هويته حتى يتم تأمين المساجد، ومنع أى محاولات لتعكير صفو الشهر الكريم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه يتم المتابعة الدورية اليومية على جميع المساجد من خلال المتابعين والمشرفين بكل إدارة من الإدارات، مؤكدا أنه تم تخصيص بعض المساجد لصلاة التراويح بجزء كامل كل ليلة، مع صرف مكأفأة 2000 جنيه لكل إمام من إمام تلك المساجد .

مشيرا إلى تنظيم 10 ملتقيات فكرية يعمل فى كل ملتقى 28 محاضرة بجميع مدن المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حملة نظافة مكبرة، بجميع مساجد المحافظة، الأحد القادم، استعدادا لاستقبال الشهر الكريم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة المنوفية ": إحالة 86 من العاملين بمستشفى تلا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظة المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اوقاف المنوفيه




لا تفوتك
أسطورة ليفربول: شاهدت محمد صلاح مع روما ولم أتوقع تألقه بهذا الشكل

أسطورة ليفربول: شاهدت محمد صلاح مع روما ولم أتوقع تألقه بهذا الشكل

سموحة يعلن الانسحاب من كأس مصر

سموحة يعلن الانسحاب من كأس مصر

تحريك أسعار تذاكر المترو طوق نجاة لإنقاذ المرفق من التوقف.. رئيس المترو: الزيادات لتحسين الخدمة وشراء قطع غيار وقطارات جديدة.. ومازلنا ندعم التذكرة.. والعضو المنتدب: الإيراد 1.2 مليار جنيه والمصروفات 5.6 مليار

تحريك أسعار تذاكر المترو طوق نجاة لإنقاذ المرفق من التوقف.. رئيس المترو: الزيادات لتحسين الخدمة وشراء قطع غيار وقطارات جديدة.. ومازلنا ندعم التذكرة.. والعضو المنتدب: الإيراد 1.2 مليار جنيه والمصروفات 5.6 مليار

فيديو وصور.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس يتابع أعمال إنشاء مسجد "الفتاح العليم" برفقة اللواء كامل الوزير.. ويؤكد:سعدت بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادى المصرية

فيديو وصور.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس يتابع أعمال إنشاء مسجد "الفتاح العليم" برفقة اللواء كامل الوزير.. ويؤكد:سعدت بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادى المصرية

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة