أوقاف المنوفية: تخصيص 314 مسجدا للاعتكاف فى "رمضان" بأنحاء المحافظة

أكد الشيخ أحمد عبد المؤمن يونس وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من الاستعداد بجميع مساجد المحافظة، لاستقبال شهر رمضان الكريم بمحافظة المنوفية .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد المساجد المتاحة للاعتكاف هذا العام 314 مسجدا موزعة على مستوى مدن ومراكز المحافظة

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الإمام بكل مسجد له صلاحية معرفة كل من يقوم بالاعتكاف، وأن يتعرف على هويته حتى يتم تأمين المساجد، ومنع أى محاولات لتعكير صفو الشهر الكريم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه يتم المتابعة الدورية اليومية على جميع المساجد من خلال المتابعين والمشرفين بكل إدارة من الإدارات، مؤكدا أنه تم تخصيص بعض المساجد لصلاة التراويح بجزء كامل كل ليلة، مع صرف مكأفأة 2000 جنيه لكل إمام من إمام تلك المساجد .

مشيرا إلى تنظيم 10 ملتقيات فكرية يعمل فى كل ملتقى 28 محاضرة بجميع مدن المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حملة نظافة مكبرة، بجميع مساجد المحافظة، الأحد القادم، استعدادا لاستقبال الشهر الكريم.