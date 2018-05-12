أحكام فى صنعاء بإعدام شخصين دينا بالتجسس وثالث بالانتماء للقاعدة

أ ف ب

أصدرت محكمة فى صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين اليمنيين ثلاثة أحكام بالإعدام بحق شخصين دينا بالتجسس لصالح أحدى الدول، وشخص ثالث دين بالقتال فى صفوف تنظيم القاعدة المتطرف.

وزعمت وكالة الأنباء "سبأ" المتحدثة باسم المتمردين الحوثيين، أن المحكمة الجزائية الأبتدائية حكمت السبت بإعدام الرحمن على الشيبة وعصام عزيز الطيب بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية".

وحكمت أيضا باعدام محمد صادق عبده محمد المطحنى بتهمة "الاشتراك خلال الفترة 2011 - 2014 مع عصابة مسلحة ومنظمة تتبع تنظيم القاعدة". كما أمرت بحبس إبراهيم على صالح عبدالله حزام لمدة عشر سنوات على خلفية التهمة نفسها.

ولم يتضح ما إذا كانت الأحكام صدرت حضوريا أم غيابيا بحق الاشخاص الأربعة.