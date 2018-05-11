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32سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

الجمعة، 11 مايو 2018 04:06 م
32سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة سفينة حاويات - أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت اليوم الجمعة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 32 سفينة  بموانئ شرق وغرب بورسعيد ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج  6 سفن ويتراكى على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن  .

 ومن ناحية أخرى ، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج سفينة، ويتراكى على الأرصفة 3 سفن ، ومن المنتظر دخول 4 سفن ، كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء  .

 


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