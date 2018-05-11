وصول فوج سياحى لمرسى البلينا لزيارة المنطقة الاثرية بأبيدوس بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن وصول فوج سياحى من 55 سائح انجليزى الجنسية الى مرسى البلينا السياحى لزيارة المنطقة الاثرية بأبيدوس بمركز البلينا، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والاثرية المختلفة.

ومن جانبه أوضح عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، أن أبيدوس استقبلت فوج سياحى انجليزى على متن احد الفنادق النيلية العائمة، وقام الفوج بزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس وقد تم استقبالهم بتقديم الزهور وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الأول.

وأضاف المحافظ أن سوهاج تنافس بقوة على الخريطة السياحية حيث أنها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والاثرية من مختلف العصور التاريخية، مشيرا إلى قرب افتتاح متحف سوهاج القومى، مشددا على أهمية التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا و الجهات الأمنية والسياحة والاثار لاستقبال الافواج السياحية بمرسى البلينا السياحى.

وفى سياق متصل أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن قيام جامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بتنظيم قافلة طبية بقرية السوالم بمركز طهطا يوم الثلاثاء القادم 15 مايو وقافلة أخرى بقرية سفلاق بمركز ساقلتة يوم الأربعاء القادم 16 مايو حيث يتم الكشف والفحوصات وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتقديم اعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين بالتعاون مع جامعة سوهاج ووزارة الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ فى بيان له، على أهمية دور الجامعة المجتمعى وفى خدمة البيئة ومؤسسات المجتمع المدنى فى المشاركة المجتمعية ومعاونة الحكومة فى تقديم اعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا، وتوفير الأدوية وأجراء الأشعات والفحوصات اللازمة للمرضى من المواطنين بالمجان.

وشدد عبد المنعم، على مسئولى الوحدات المحلية بطهطا وساقلتة بتقديم كافة اوجه التعاون لإنجاح القوافل الطبية وضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرا لدور مديرية الصحة والتعاون المستمر لتوفير المزيد من القوافل الطبية العلاجية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

فوج سياحي