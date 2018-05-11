وزير خارجية الفلبين: سنعين سفيرا جديدا فى الكويت

رويترز

قال وزير خارجية الفلبين آلان بيتر كايتانو اليوم الجمعة، إن بلاده بصدد تعيين سفير جديد لها بالكويت بديلا للسفير السابق الذى اعتبرته الكويت عير مرغوب فيه فى خطوة تمهيدية لاستئناف العلاقات بين البلدين.