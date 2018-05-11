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وزير خارجية الفلبين: سنعين سفيرا جديدا فى الكويت

الجمعة، 11 مايو 2018 01:25 م
وزير خارجية الفلبين: سنعين سفيرا جديدا فى الكويت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
رويترز
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قال وزير خارجية الفلبين آلان بيتر كايتانو اليوم الجمعة، إن بلاده بصدد تعيين سفير جديد لها بالكويت بديلا للسفير السابق الذى اعتبرته الكويت عير مرغوب فيه فى خطوة تمهيدية لاستئناف العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى تخلله توقيع اتفاقية مع نظيره الكويتى الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن تنظيم العمالة بين البلدين.

وقال كايتانو إنه ووزير العمل سيرفعان التوصيات اللازمة برفع الحظر عن العمالة الفلبينية الماهرة للكويت إلى رئيس الجمهورية الذى بيده "القرار النهائى".

وأوضح أن توصية أخرى بشأن رفع الحظر عن العمالة المنزلية ستلى ذلك بعد مفاوضات يجريها مبعوث الرئيس الفلبينى فى الكويت وتستمر عدة أيام. 

 


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